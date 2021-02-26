اليوم السابع
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الجمعة، 26 فبراير 2021 10:48 ص
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كيف تتحكم فى مستويات السكرى من المنزل.. حافظ على رطوبتك واعتنى بقدميك

الجمعة، 26 فبراير 2021 10:00 ص
كيف تتحكم فى مستويات السكرى من المنزل.. حافظ على رطوبتك واعتنى بقدميك طرق تنظيم مستويات السكر فى الدم
كتبت مروة هريدى

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السكرى هو مرض مزمن يُقلل من عمر الإنسان ونوعية حياته ناتج عن عدم القدرة على إنتاج الأنسولين في الجسم، ويتزايد انتشار هذا المرض تدريجيًا في جميع أنحاء العالم لعدة عوامل مثل نمط الحياة غير المستقر وعادات مثل التدخين وشرب الكحول بجانب التاريخ العائلى للمصابين بداء السكرى، ويوضح الدكتور فيشال سيجال المدير الطبى لشركة "Portea Medical" كيف يمكن لنمط الحياة الصحى والتعديلات الأساسية فى النظام الغذائي المساعدة بإحداث فروق فى إدارة مرض السكرى من المنزل، وفقًا لما ذكره موقع " onlymyhealth".

- فيما يلى.. بعض النصائح التى يمكن أن تساعد في إدارة مرض السكرى فى المنزل:

1- الاعتماد على وجبات صحية

من المهم اتباع نظام غذائى متوازن يشتمل على الكثير من الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان قليلة الدسم واللحوم الخالية من الدهون والبروتين، كما يجب الحد من تناول الكربوهيدرات للتحكم بشكل أفضل فى مستويات السكر فى الدم.

 

السكر

 

2- الحفاظ على رطوبة الجسم

من خلال شرب الكثير من الماء والسوائل، حيث يساعد ذلك كثيرًا فى عملية التمثيل الغذائى.

3- الحرص على ممارسة الرياضة

من المهم القيام بنشاط رياضى لمدة لا يقل عن 30 دقيقة يوميًا مثل المشى أو الجرى أو أى شيء آخر، حيث يساعد ذلك بتخفيض مستويات السكر والتحكم فى الوزن ومنع مضاعفات القلب وغيرها، فمن الضرورى البحث عن الأنشطة البدنية التي تتناسب مع صحتك مع ضرورة استشارة أخصائيين فى هذا الشأن.

 

القدمين

 

4- مهمة العناية بالقدم

يمكن أن يتسبب مرض السكرى فى تلف الأوعية الدموية إذا لم يتم إدارته بشكل صحيح، والقديمن ستكون الجزء الأكثر تضررًا من زيادة نسبة السكر بالجسم، لذلك من المهم العناية بالقدم خاصة بالنسبة للمصابين بداء السكرى، لذلك لابد أن تتأكد من نظافة قدميك يوميًا وعلاج أى كدمات أو جروح بها، مع الحرص على ارتداء أحذية تعمل على تغطية القدمين بشكل كامل مع ترك مساحة للتنفس وارتداء جوارب قطنية مريحة.

5- مراقبة مستويات السكر

من الضرورى مراقبة مستويات السكر فى الدم بانتظام فى المنزل ويمكن أن يتم ذلك بمساعدة مقدمى الرعاية الصحية.


مرض السكرى

طرق السيطرة على السكر فى المنزل

أهمية العناية بالقدمين لمرضى السكر

أهمية ممارسة الرياضة

أهمية شرب السوائل

فوائد النظام الغذائى المتوازن

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