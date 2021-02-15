كيف يؤثر ارتفاع السكر في الدم على أجزاء مختلفة من جسمك؟

كتبت هند عادل

مرض السكري هو مرض مزمن ويشكل خطرا كبيرا على صحتك، حيث ترتفع مستويات السكر في الدم إلى ما بعد المعدل الطبيعي ، ويمكن أن يكون من أنواع مختلفة مثل سكري الحمل والسكري من النوع 1 والسكري من النوع 2 ، ويقدم التقرير التالى كيفية تأثير مرض السكري على أجزاء معينة من الجسم، وفقا لصحيفة time now news.

ويبدأ جسمك في إظهار علامات مرض السكري يجب الانتباه إلى هذه العلامات والأعراض لتشخيص ارتفاع مستويات السكر في الدم، إذا لاحظت تغيرًا في صحتك مثل كثرة التبول وجفاف الفم والإرهاق وخدر القدمين ومشاكل جلدية ، فيجب عليك فحص مستويات السكر لديك، لذا قم بزيارة الطبيب إذا لزم الأمر، تناول أدويتك في الوقت المحدد واتبع العلاج للتخلص من هذا المرض.

ولا يؤثر مرض السكري على مجرى الدم فحسب ، بل يؤثر أيضًا على أعضاء الجسم الأخرى، وتكون صحتك العامة في خطر كبير إذا كنت مصابًا بمرض السكري لن تفيد الأدوية والعلاج إذا كنت لا تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ونمط حياة جيد.

كيف يؤثر مرض السكري على أجزاء مختلفة من جسمك

الجلد: معظم مشاكل الجلد لدى مرضى السكري ناتجة عن تلف الأوعية الدموية، يسبب تصبغ الجلد. غالبًا ما تكون البقع الداكنة على الجلد خاصة حول يديك وساقيك هي العلامة الأولى لمرض السكري. إنه ليس مؤلمًا أو مثيرًا للحكة ولكن يمكن ملاحظته بسهولة.

القلب: إذا كنت مصابًا بداء السكري، فأنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم على صحة القلب والأوعية الدموية.

القدم: يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب إلى الشعور بالوخز أو التنميل في القدمين هذا غالبا ما يكون علامة على مرض السكري، حيث يؤدي مرض السكري إلى تصلب الأوعية الدموية مما قد يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية.

العيون: يمكن أن يتسبب مرض السكري في ضعف البصر وفقدان الرؤية في الحالات القصوى إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض العيون.

الكلى: الكلى هي العضو الأكثر تأثراً في جسمك عندما تكون مصابًا بمرض السكري إذا توقفت كليتاك عن العمل ، فقد تحتاج إلى غسيل الكلى أو حتى زرع الكلى.