اليوم السابع
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قصة كفاح دينا تصنع حلويات بيتي وتبيعها لمساعدة والدها.. فيديو لايف

الجمعة، 26 فبراير 2021 05:15 م
قصة كفاح دينا تصنع حلويات بيتي وتبيعها لمساعدة والدها.. فيديو لايف
الإسكندرية أسماء على بدر

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"دينا إبراهيم" فتاه وصفها أصدقاؤها ومتابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها بنت بـ100 راجل ، لقيامها بمساعدة أسرتها وشراء جهازها لاستعدادها للزواج خلال العام الحالى تقوم بتصنيع الحلويات المختلفة وتبيعها للجمهور.
 
 
وتقول دينا إبراهيم 28 سنة من محافظة الإسكندرية، أنها جاءت لها الفكرة منذ عامين بتصنيع حلويات بسيطة وتبيعها بمنطقة كليوباترا لمشاهده نفسها وأسرتها فى شراء مستلزمات الزواج الخاصة بها.
 
وأضافت أنها اقترحت الفكرة على والدها وخطيبها ولكن كان هناك مخاوف عليها من الشارع فقرر خطيبها أن يشاركها فى العمل ويبيع معها فى الفترات المسائية حتى منتصف الليل.
 
وأشارت إلى أنها لاقت قبولا كبيرا من الجمهور وأصبح لها زبائن من الإسكندرية ومن خارجها، خاصة بعد أنها ابتكرت حلويات خاصة بها ولاقت اعجاب الجميع كما أنها لديها صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح لها متابعين من خارج مصر.
 
وطالبت دينا الشباب بالعمل فى اى مجال والبدء فى مشروعات صغيرة لتخطى التحديات وظروف المعيشة.
 
 

 


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الاسكندريه

ستات بـ100 راجل

محافظه الاسكندريه

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