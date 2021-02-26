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فوز مصر برعاية المؤتمر الدولى للاتحاد العالمى للتعليم الطبى 2022

الجمعة، 26 فبراير 2021 10:18 ص
فوز مصر برعاية المؤتمر الدولى للاتحاد العالمى للتعليم الطبى 2022 الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس
كتب ــ محمد صبحى

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حصلت مصر على أفضل خطة عمل لتنظيم ورعاية المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للتعليم الطبي 2022، وذلك  ضمن 25 متقدمًا على مستوى العالم. 
 
وأشادت لجنة التحكيم بالخطة المقدمة من جامعة عين شمس كشريك أكاديمي، والتى تعكس تميز التعليم الطبي في مصر.
 
وعلى جانب آخر ، كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ وذلك لإنشاء كلية الطب البيطري بجامعة عين شمس.
 
ويهدف إنشاء الكلية إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية البيطرية، والمساهمة في إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية عن الأمراض والأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية بالقاهرة الكبرى، بما يتواكب مع التطور العلمي والأكاديمي في العلوم والتقنيات وتوفير الاحتياجات للمجتمع.
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك فيما يخص نصوص المواد (182، 183، 184، 185، 186) من اللائحة التنفيذية للقانون، الواردة تحت عنوان "10- كليات الطب البيطري".
 

 


جامعة عين شمس

الاتحاد العالمى للتعليم الطبى

محمود المتينى

اليوم السابع بلس

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