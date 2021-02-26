اليوم السابع
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فحص وعلاج 1631 مواطناً فى قافلة طبية بمركز مغاغة بالمنيا ضمن مبادرة حياة كريمة

الجمعة، 26 فبراير 2021 02:15 م
فحص وعلاج 1631 مواطناً فى قافلة طبية بمركز مغاغة بالمنيا ضمن مبادرة حياة كريمة قافلة طبية
المنيا -حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، نفذت قافلة طبية بقرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة، فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ أعمال القافلة بقرية بقرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة، خلال يومى 24 و25 فبراير الجارى، وتم توقيع الكشف الطبى على 1631 حالة مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف الطبى على 239 حالة جراحة، و 615 حالة أطفال، و296 باطنة، و128 قلب، و 85 نساء، و148 جلدية، و51 تنظيم أسرة، و 69 أسنان، إلى جانب انه تم عمل 123 تحاليل مختلفة، و41 حالة موجات صوتية، و عمل 4 اشعة سينية، وفحص عشوائى للضغط والسكر لعدد 98 متردد، وتم خلع أسنان لعدد 7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 15 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 105 متردد.


قافله طبيه

محافظه المنيا

صحه المنيا

قرية أولاد الشيخ

مركز مغاغة

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