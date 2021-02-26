علاج 1282 مريضا مجانا فى قافلة الصحة إلى قرية أبيس الثامنة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة طبية مجانية بقرية أبيس الثامنة بالظهير الريفى للإسكندرية، وذلك تحت رعاية اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية.

وصرح الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم، بأن القافلة ضمت 8 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والعيون والجلدية والأسنان، وشارك فيها 47 عضوا من العاملين يمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال، لافتا إلى أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من أهالى المنطقة، حيث قامت بتوقيع الكشف الطبى على 1282 مريضا تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 35 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى.

من جانبه قال الدكتور ممدوح الجمبل منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم إجراء 358 تحليلا طبيبا و 19 أشعة بالموجات فوق الصوتية ، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 800 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات أهمها الوقاية من مرض كورونا المستجد وأهمية الرضاعة الطيعية ، ووسائل تنظيم الأسرة.