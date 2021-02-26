صور.. وكيل أوقاف الأقصر يعلن فتح مسجد "بلال بن رباح" بنجع خليدى

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم اليوم الجمعة، افتتاح مسجد بلال بن رباح بنجع خليدى بمنشاة العمارى، وذلك بتوفيق من الله تبارك وتعالى وفى إطار المتابعه المستمرة للعمل الدعوى والادارى بالمديرية، وتحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، أنه قام بتأدية صلاة الجمعة اليوم داخل مسجد العارف بالله القطب أبى الحجاج الأقصرى رضى الله عنه، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث قدم الخطبة بعنوان "مكارم الأخلاق وأثرها فى بناء الحضارات"، وكانت بحضور فضيلة الشيخ عبد الستار إبراهيم ابوالحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل أوقاف الأقصر، أنه تم خلال الأيام الماضية العمل على فرش المسجد الجديد من مساجد المديرية، وهو مسجد بلال بن رباح بنجع خليدى بمنشأة العمارى بمدينه الأقصر، والتابع لإدارة أوقاف بندر الأقصر بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة، مقدماً الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين ساهموا فى فرش هذه المسجد.

وكانت قد اختتمت أوقاف الأقصر فعاليات أولى الدورات التدريبية فى برنامج اللغة العربية، والتى انعقدت على مدار 4 أيام مضت، تحت رعاية ، ومن منطلق إيمان الوزارة بأن التدريب هو من أهم المرتكزات التى ينطلق منها الداعية، وفى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، حيث أنه تم عقد أولى الدورات التدريبية فى برنامج اللغة العربية، حيث تأتى هذه الدورة التدريبية كأولى ثمرات توقيع مديرية أوقاف الأقصر برتوكول التعاون مع جامعه الأقصر، وذلك يوم الخميس الموافق 2021/1/14، وبحضور الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، حيث يهدف هذا البروتوكول فور تنفيذه إلى إثراء فكر الأئمة بالمديرية.



تجهيزات مسجد بلال بن رباح بمنشاة العمارى قبل افتتاحه



خطبة الجمعة داخل مسجد أبى الحجاج الأقصرى



فرش السجاد داخل مسجد بلال بن رباح بالاقصر



وكيل أوقاف الأقصر يعلن فتح مسجد بلال بن رباح