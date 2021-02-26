اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 فبراير 2021 03:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وكيل أوقاف الأقصر يعلن فتح مسجد "بلال بن رباح" بنجع خليدى

الجمعة، 26 فبراير 2021 02:22 م
صور.. وكيل أوقاف الأقصر يعلن فتح مسجد "بلال بن رباح" بنجع خليدى وكيل أوقاف الأقصر يعلن فتح مسجد "بلال بن رباح"
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم اليوم الجمعة، افتتاح مسجد بلال بن رباح  بنجع خليدى بمنشاة العمارى، وذلك بتوفيق من الله تبارك وتعالى وفى إطار المتابعه المستمرة للعمل الدعوى والادارى بالمديرية، وتحت رعاية  رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، أنه قام بتأدية صلاة الجمعة اليوم داخل مسجد العارف بالله القطب أبى الحجاج الأقصرى رضى الله عنه، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث قدم الخطبة بعنوان "مكارم الأخلاق وأثرها فى بناء الحضارات"، وكانت بحضور فضيلة الشيخ عبد الستار إبراهيم ابوالحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل أوقاف الأقصر، أنه تم خلال الأيام الماضية العمل على فرش المسجد الجديد من مساجد المديرية، وهو مسجد بلال بن رباح بنجع خليدى بمنشأة العمارى بمدينه الأقصر، والتابع لإدارة أوقاف بندر الأقصر بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة، مقدماً الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين ساهموا فى فرش هذه المسجد.

وكانت قد اختتمت أوقاف الأقصر فعاليات أولى الدورات التدريبية فى برنامج اللغة العربية، والتى انعقدت على مدار 4 أيام مضت، تحت رعاية ، ومن منطلق إيمان الوزارة بأن التدريب هو من أهم المرتكزات التى ينطلق منها الداعية، وفى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، حيث أنه تم عقد أولى الدورات التدريبية فى برنامج اللغة العربية، حيث تأتى هذه الدورة التدريبية كأولى ثمرات توقيع مديرية أوقاف الأقصر برتوكول التعاون مع جامعه الأقصر، وذلك يوم الخميس الموافق 2021/1/14، وبحضور  الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، حيث يهدف هذا البروتوكول فور تنفيذه إلى إثراء فكر الأئمة بالمديرية.

تجهيزات مسجد بلال بن رباح بمنشاة العمارى قبل افتتاحه
تجهيزات مسجد بلال بن رباح بمنشاة العمارى قبل افتتاحه

 

خطبة الجمعة داخل مسجد أبى الحجاج الأقصرى
خطبة الجمعة داخل مسجد أبى الحجاج الأقصرى

 

فرش السجاد داخل مسجد بلال بن رباح بالاقصر
فرش السجاد داخل مسجد بلال بن رباح بالاقصر

 

وكيل أوقاف الأقصر يعلن فتح مسجد بلال بن رباح
وكيل أوقاف الأقصر يعلن فتح مسجد بلال بن رباح

 

وكيل أوقاف الأقصر يؤدى صلاة الجمعة بمسجد أبى الحجاج
وكيل أوقاف الأقصر يؤدى صلاة الجمعة بمسجد أبى الحجاج

 


الاقصر

اوقاف الاقصر

صلاة الجمعة بالاقصر

اخبار اليوم

افتتاح مسجد بلال بن رباح

اخبار المحافظات

مسجد ابى الحجاج الاقصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ست العاقلين واسمك "قوطة" .. ليكى بورصة خاصة ومظبوطة .. ألبوم صور

الجمعة، 26 فبراير 2021 01:54 م

طماطم الصعيد المجففة تغزو أسواق أوروبا وأمريكا وتوفر فرص عمل للشباب.. فيديو لايف

الجمعة، 26 فبراير 2021 01:30 م

تحليق 9 رحلات بالون طائر بسماء الأقصر على متنها 130 سائحا أجنبيا ومصريا

الجمعة، 26 فبراير 2021 12:00 م

طفل يقدم أغنية للصعايدة فى حفل زفاف.. وتحقق 8 ملايين مشاهدة

الجمعة، 26 فبراير 2021 11:32 ص

وكيل تضامن الأقصر يتفقد العمل بإدارة إسنا والوحدات الاجتماعية

الجمعة، 26 فبراير 2021 11:22 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة