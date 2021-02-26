صحة المنيا تحرر 70 محضرا لصيدليات مخالفة خلال حملات رقابية

المنيا -حسن عبد الغفار

نفذت مديرية الصحة بالمنيا، حملات تفتيشية ورقابية على الصيدليات ومخازن الأدوية بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للحفاظ على صحة المواطنين وضبط سوق الدواء بالمحافظة.

وأوضحت وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم المرور والتفتيش على 388 صيدلية، ومخزن للأدوية، بنطاق المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 70 محضرا لصيدليات مخالفة تنوعت ما بين عدم وجود ترخيص، وعدم وجود صيدلي، ووجود أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، وتمت مصادرة المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.