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روسيا تحذر من تداعيات سلبية للمناقشات حول ملف إيران النووى فى فيينا الإثنين المقبل

الجمعة، 26 فبراير 2021 02:43 م
روسيا تحذر من تداعيات سلبية للمناقشات حول ملف إيران النووى فى فيينا الإثنين المقبل ايران
كتب أحمد عرفة

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حذرت وزارة الخارجية الروسية من تداعيات سلبية للمناقشات حول ملف إيران النووي في فيينا الإثنين المقبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إيران تخضع لعقوبات شديدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، مضيفة "سنواصل محاسبة إيران جراء دعمها للإرهاب في المنطقة".

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية: الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه لا يمكن لإيران أن تكون في وضع يمكنها من امتلاك سلاح نووي.

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية: أوضحنا لشركائنا في الشرق الأوسط بوجوب زيادة التعاون من أجل تخفيف معاناة اليمنيين.

 


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