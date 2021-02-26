رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 86531 طنا

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28042 طنا، تشمل : 7432 طن فوسفات و 13600 طن يوريا و 1410 طن رمل و 5600 طن كوارتز .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 80409 طن تشمل : 33748 طن ذرة و 7950 طن خردة و 1313 طن خشب زان و 7796 طن فول و 4585 طن عدس و 3500 طن حديد و 900 طن زيت طعام و 20617 طن قمح .
بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 825 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و طماطم و خضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( بردقوش و زيتون و شمر و ليمون و بصل وفلفل و برسيم و فول سودانى ) و فواكه ( برتقال و فراولة و يوسفى و مندلين و بلح ) يتم تصديرها إلى كل من السعودية و الامارات و سنغافورة و سلوفينيا و ايطاليا و روسيا و امريكا و الصين و انجلترا وهونج كونج و هولندا .
بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 435 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1918 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86531 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 88858 طنا .
كما غادر عدد 1 قطار مكون من 24 عربة بعد أن فرغ عدد 24 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 6067 شاحنة .
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