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رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتورة فكيهة الطيب لفوزها بجائزة "كوامى ناكروما"

الجمعة، 26 فبراير 2021 04:16 م
رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتورة فكيهة الطيب لفوزها بجائزة "كوامى ناكروما" جامعة القاهرة
كتب ــ محمد صبحى

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فازت الدكتورة فكيهة محمد محمد الطيب أستاذ الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم، بجائزة "كوامى ناكروما" في الامتياز العلمي كأفضل العلماء السيدات في القارة الأفريقية لعام 2020، وهي أعلى جائزة في القارة الأفريقية، تهدف إلى تقدير المتميزين من العلماء نظير إنجازاتهم العلمية، وتدعم تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى أفريقيا.
 
وقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للدكتورة فكيهة محمد الطيب  مثمنًا إسهاماتها البارزة في البحث العلمي ورفع اسم ومكانة جامعة القاهرة في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تكريمها من الجامعة في احتفالية عيد العلم.
 
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن مجلس الجامعة رشح الدكتورة فكيهة، ديسمبر الماضي، للحصول على جائزة المرأة التقديرية في مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية.
 
وللدكتورة فكيهة محمد  إسهامات وبحوث في عدد من المجالات منها: مجالات تآكل الفلزات، وتطوير مواد فلزية ذات بنية نانومترية، واختبار أجهزة استشعار فعالة. كما نشرت الدكتورة فكيهة أكثر من 90 بحثًا علميًا في المجلات الدولية، وفازت بالعديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية.
 
 
 

جامعة القاهرة

محمد الخشت

الدكتورة فكيهة محمد

الأبحاث العلمية

جائزة كوامى ناكروما

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