دراسة: ثلث الناجين من كورونا يعانون من أعراض طويلة المدى بعد الحالات الخفيفة

كتبت إيناس البنا

أظهر بحث جديد أن العديد من المرضى الذين يعانون من كورونا الخفيف إلى المعتدل يمكن أن يصبحوا "مرضى على المدى الطويل" ، ويعانون من أعراض بعد شهور من التخلص من عدوى غير مهددة للحياة، وتوصل باحثون من جامعة واشنطن وفقا لتقرير "medicalxpress" إلى أن حوالي 33٪ من مرضى كورونا الذين لم يكونوا مرضى بما يكفي لدخول المستشفى، ولكنهم يواصلون الشكوى بعد أشهر من أعراض مثل التعب وفقدان حاسة الشم أو التذوق و "ضباب الدماغ".



ثلث المرضى يعانون من أرعض طويلة المدىمن كورونا

وقالت الباحثة الرئيسية جينيفر لوج عالمة أبحاث في قسم طب الحساسية والأمراض المعدية في جامعة واشنطن: "لقد فوجئنا بأن ثلث الأشخاص المصابين بمرض خفيف لا يزالون يعانون من الأعراض، لذا إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا، فهناك فرصة جيدة لتجربة تأثير طويل الأمد."

وتظهر النتائج لماذا يجب على الجميع حماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا ، بالنظر إلى أن 177 مريضًا من منطقة سياتل تم تتبعهم في الدراسة كانوا صغارًا نسبيًا وبصحة جيدة.

قال مؤلفو الدراسة إن أكثر من 90٪ من المرضى (متوسط ​​العمر: 48) عانوا من أعراض كورونا الخفيفة إلى معتدلة ولم يحتاجوا إلى دخول المستشفى، وقلة منهم يعانون من مشاكل صحية من شأنها أن تعرضهم لخطر الإصابة بعدوى كورونا الخطيرة (على سبيل المثال ، كان 13 ٪ فقط يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، و 5 ٪ يعانون من مرض السكري ، و 4.5 ٪ من المدخنين النشطين).

وأظهرت النتائج أن حوالي 27٪ من المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 39 عامًا أفادوا بأعراض مستمرة ، مقارنة بـ 30٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 40 و 64 عامًا ، و 43٪ من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا فأكثر.

وفقًا للدكتور ديفيد هيرشويرك ، طبيب الأمراض المعدية في نورثويل هيلث في مانهاست، نيويورك ، قال "يبدو أن احتمال حدوث هذا مرتبط بالعمر ، مع احتمال أن يبلغ المرضى الأكبر سنًا عن آثار صحية مستمرة بعد الإصابة الأولية".

هذا النمط يؤكد أن فيروس كورونا هو "أخطر قليلاً من الكثير من الفيروسات الأخرى التي كان علينا التعامل معها" ، وبشكل عام ، أفاد ما يقرب من 33 ٪ من مرضى كورونا الذين عانوا من مرضهم في المنزل و 31 ٪ من المرضى في المستشفى، أن هناك عرضًا واحدًا على الأقل من المرض استمر بعد أشهر ، كما وجد الباحثون أن الأعراض الأكثر استمرارًا بين مرضى سياتل هي التعب (14٪) وفقدان الشم والذوق (14٪).

فيما قال ما يقرب من 31٪ من المرضى إن نوعية الحياة المتعلقة بالصحة لديهم الآن أسوأ ، مقارنة بما كان عليه قبل الإصابة بـ COVID-19.