دراسة تحذر: الأطعمة الغنية بالسكر تؤدى للإصابة بالنوبات القلبية

كتبت هند عادل

كشفت دراسة بحثية لجامعة تورنتو الكندية نشرت في مجلة New England Journal of Medicine. ان اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع أو الذي يحتوى على نسبة عالية من السكر يؤدى إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض واضطرابات أخرى مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووفقا لتقرير لموقع time now news يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة أجسامنا، ومع ذلك فإن بعض خصائص بعض الأطعمة يكون لها تأثير أكبر على أعضاء معينة، مقارنة بأخرى، على سبيل المثال من المعروف أن الأطعمة الدهنية ضارة على وجه التحديد بالقلب، لأنها تزيد من خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول، وبالتالي أمراض القلب أو الاضطرابات، وفي الوقت نفسه من المعروف أن الأطعمة التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم عالية تضر الأشخاص المصابين بمرض السكري، لأنها يمكن أن تزيد من مستويات السكر في الدم فوق المعدل الطبيعي وتؤدي إلى مضاعفات.

وفقًا للباحثين ، كان خُمس السكان الذين يستهلكون معظم هذه الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع أكثر عرضة بنسبة 51 % للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية، أو الوفاة من الخمس الأدنى ، المصابين بأمراض القلب الموجودة مسبقًا.

من بين المشاركين الذين لم يكن لديهم مشاكل قلبية أساسية، كان أكبر مستهلكي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر معرضين لخطر أعلى بنسبة 21٪، ويقيس مؤشر نسبة السكر في الدم إلى أي مدى يرفع الطعام مستويات السكر في الدم.

قال البروفيسور ديفيد جينكينز من جامعة تورنتو: "تظهر هذه الدراسة أن استهلاك كميات عالية من الكربوهيدرات ذات النوعية الرديئة يمثل مشكلة في جميع أنحاء العالم، ليست كل الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات هي نفسها ويرتبط النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات رديئة الجودة بتقليل طول العمر ، في حين أن الأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات عالية الجودة مثل الفاكهة والخضراوات والبقوليات لها آثار مفيدة.

وأضاف البروفيسور جينكينز: "كنا نعلم أن الألياف والحبوب الكاملة جيدة ولكن بالمقارنة ، كانت هناك القليل من الأبحاث حول مؤشر نسبة السكر في الدم للأطعمة".

وأشار الباحثون إلى أن الدراسة تضيف إلى الأدلة المتزايدة على أن النظم الغذائية النباتية ، والتي تحتوي على نسبة منخفضة من السكريات ، ليست جيدة فقط ومفيدة للبيئة ولكنها جيدة للصحة العامة أيضًا. كما تكرر نتائج الدراسات الأخرى التي خلصت إلى أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات ، والدهون العالية ، والمنتج الحيواني العالي ضارة بالصحة والبيئة.

ما هو مؤشر نسبة السكر في الدم وكيف يتم قياسه؟



مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) هو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات يُظهر مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده بناءً على السرعة التي يمكن أن يؤدي بها الطعام إلى ارتفاع مستويات السكر لديك ، يتم تقسيمه إلى ثلاث فئات-

GI منخفض: من 1 إلى 55

متوسط ​​المؤشر الجلايسيمي: 56 إلى 69

GI مرتفع: 70 وما فوق.

الأطعمة الشائعة ومؤشر نسبة السكر في الدم



السكر والأطعمة السكرية - 65، المشروبات الغازية – 59، الخبز الأبيض – 71، البطاطس – 78، أرز أبيض – 72، الخضار - 20-50، فواكه -20-50، العدس – 32، القمح - 75.