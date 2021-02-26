اليوم السابع
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دبلوماسيون: الأمم المتحدة تتبى بالإجماع قرارا يحض على التوزيع العادل للقاحات

الجمعة، 26 فبراير 2021 06:32 م
دبلوماسيون: الأمم المتحدة تتبى بالإجماع قرارا يحض على التوزيع العادل للقاحات الأمم المتحدة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن دبلوماسيون قالوا، إن الأمم المتحدة تتبى بالإجماع قرارا يحض على التوزيع العادل للقاحات.

وفى سياق أخر، قالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بميانمار كريستين تشانر بيرجنر، أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية اليوم الجمعة، إن على جميع الدول عدم الاعتراف بالمجلس العسكرى الذى استولى على السلطة فى البلاد وعدم إضفاء الشرعية عليه مضيفة أن من الضرورى بذل كل الجهود لاستعادة الديمقراطية.

ودعت بيرجنر المنظمة الدولية إلى توجيه "إشارة واضحة جماعية دعما للديقراطية" محذرة من خطر انقلاب الأول من فبراير.

 


دبلوماسيون

امريكا

الامم المتحدة

لقاحات كورونا

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