خفر السواحل الهندى ينقذ 81 من الروهينجا من قارب جانح وموت 8 وفقد واحد

نيودلهى (رويترز)

قال مسؤول بوزارة الخارجية الهندية اليوم الجمعة إن خفر السواحل الهندى أنقذ 81 كانوا على متن قارب مكتظ بلاجئى الروهينجا بعدما انجرف فى بحر أندامان فى حين لقى ثمانية حتفهم، مضيفا أنه لن يكون مسموحا للناجين بدخول الأراضى الهندية.

وذكر مسؤول آخر، هو أنوراج سريفاستافا المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، أن هناك شخصا آخر مفقود، كانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قد دقت ناقوس الخطر هذا الأسبوع فيما يتعلق بالقارب الذى انطلق فى 11 فبراير من منطقة كوكس بازار الساحلية فى بنجلادش حيث أقيمت مخيمات لمئات الآلاف من اللاجئين الروهينجا الفارين من ميانمار المجاورة.

وبعد أربعة أيام فى البحر، تعطل محرك القارب ونفد منه الطعام والشراب، وكان كثيرون ممن هم على متنه فى حالة إعياء يعانون جفافا حادا حسبما قال سريفاستافا.

وأضاف أن خفر السواحل الهندى أرسل سفينتين لمساعدة اللاجئين، الذى كان من بينهم 23 طفلا، وأن حكومة الهند تجرى مناقشات مع بنجلادش لضمان عودتهم سالمين.

وتدفق مئات الآلاف من أقلية الروهينجا المسلمة إلى بنجلادش فرارا من حملة دامية نفذتها قوات الأمن فى ميانمار عام 2017.