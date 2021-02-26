خبير: توقعات بوصول التضخم السنوى 3000% فى فنزويلا

فاطمة شوقى

أكد خبراء ماليون، أن العملة أصبحت مؤشر السعر فى فنزويلا ، وقال الخبير الاقتصادى لويس أوليفروس، إن هناك ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات حسب الدولار، وهناك توقعات بارتفاع معدل التضخم السنوى إلى 3000 %.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن فنزويلا لديها مشكلة خطيرة من وجهة نظر تضخمية ولا يبدو أنها ستنتهى، وسيكون تخفيض قيمة العملة مشابهًا للتضخم ، وأعتقد أنهما سوف يسيران جنبًا إلى جنب. يمكن توقع زيادة في سعر الصرف ، وهو أمر مختلف عن انخفاض قيمة العملة وهو فقدان القوة الشرائية للبوليفار ، ولكن الزيادة في سعر الصرف قد تكون قريبة من 1000٪ هذا العام"، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الارجنتينة.

من جانبه أشار المستشار المالي رودي كريسا، إلى أن العديد من المؤسسات تستخدم الدولار كمؤشر للأسعار. "أثر ارتفاع الدولار ينعكس على الفور في ارتفاع المنتجات".

وأوضح، أن "هذا التقلب في ارتفاع الدولار يخلق تلك الفجوة الموجودة بين تعديل سعر الصرف والأسعار التي ترتفع بشكل أسرع من سعر الصرف بسبب التضخم المفرط".

وأكد، أن ما هو قانوني هو أن تقوم الشركات بفرض رسوم وفواتير وفقًا لمعدل BCV الذي تبلغه مرة واحدة يوميًا. هناك أماكن لا تخضع للسيطرة والتاجر هو الذي يفضله أكثر. إذا دفع العميل بالدولار ، فإنه يقدم سعرًا أقل بكثير ، وإذا دفع بالبوليفار في النهاية فإنه يدفع بوليفارات أكثر من تكاليف المنتج ".

يقدر كريسا، أن "التضخم سوف يتراوح بين 3000٪ و 5000٪ في عام 2021، ويمكن أن يتحرك سعر الصرف بطريقة مشابهة للتضخم، أقل من 5000٪. سيكون لدينا ظاهرة التقدير الحقيقي حيث يتم استخدام الدولارات بشكل متزايد لشراء أقل، ما تم شراؤه بمبلغ 50 دولارًا أمريكيًا اليوم تم شراؤه بمبلغ 200 دولار أمريكي أو أكثر".

وأشار، إلى أن من بين المنتجات التي ارتفعت أسعارها "زيت المازيت الذي كان ثمنه 3 دولارات الآن بسعر 6 دولارات أو 8 دولارات ، والبن الذي زاد من 2 مليون ريال إلى 4 ملايين ريال سعودي ، ودقيق الذرة وزيت فول الصويا يكلف 18 دولارًا. زاد كل شيء بأكثر من 50٪. ترتفع الأسعار بسبب التضخم ولأن كل شيء يعادل الدولار.

وقال "توقفت عن شراء المايونيز والمناديل والحليب المجفف والحلويات بسبب التكلفة وإعطاء الأولوية لطحين الخبز والسكر والأرز والزيت".

وأشار إدغار كوينتيرو، إلى أن أسعار المواد الغذائية بالبوليفار ارتفعت بالدولار، ارتفع كل شيء ، لحم الخنزير ودقيق الخبز والمعكرونة والصابون: بشكل عام كل شيء يزداد بالبوليفار والدولار. ملفات تعريف الارتباط والحلويات والشوكولاتة لم أعد أشتريها لشراء الدقيق والخبز ولحم الخنزير والجبن ".

وقال ألكسندرا كوبيلان، "أتخيل أنهم يضعون الأسعار وفقًا للدولار وعندما يرتفع ، يرتفع كل شيء. أشتري كل ثمانية أيام وفي كل مرة أذهب للشراء يوجد سعر مختلف. وهي تزيد من 200 ألف بوليسي إلى 300 ألف بيزو وحتى الضعف. عندما يسددون السندات الحكومية ، يرتفع كل شيء. لا أعرف لماذا ، ولكن هذا هو الحال ".

وقال كريسا، إن التضخم الشهري المتوقع في عام 2021 ، وفقا لما شوهد في الأشهر الأولى ، سيكون بين 20٪ و 30٪. وأشار الخبير الاقتصادي لويس أوليفيروس إلى أن "التضخم الشهري يمكن أن يتراوح بين 24٪ و 28%.