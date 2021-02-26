حملات نظافة بالمنوفية لرفع القمامة ونواتج الهدم حفاظاً على المظهر الحضارى.. صور

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف حملات النظافة والتعامل الفوري مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونواتج الهدم بمراكز ومدن وقرى المحافظة حفاظاً على البيئة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري.

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا أعمال حملة النظافة المكبرة بنطاق المدينة، حيث تم رفع كافة المخلفات بجوار مقابر الأقباط ومصرف زاوية بمم وجارى العمل للانتهاء من جميع المخلفات وتسوية وتمهيد الطريق أمام المواطنين.

وفى ذات السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بتكثيف أعمال النظافة ورفع الأتربة وتجمعات نواتج الهدم والتطهير بقرى المركز، وتم تنظيم حملة نظافة مكبرة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة وذلك بقرية شرانيس التابعة للوحدة المحلية ببجيرم.

هذا وتواصل الوحدات المحلية للمراكز والمدن حملاتها بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع في رفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية أولا بأول بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا في إطار اهتمام محافظ المنوفية بمنظومة النظافة وقطاع تحسين قطاع البيئة وتطوير منظومة المخلفات الصلبة والقضاء نهائياً علي جميع تجمعات القمامة المتراكمة منذ القدم.



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