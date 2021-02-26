حساب الرئيس السيسي على "تويتر" ينشر جانبًا من جولته التفقدية اليوم

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى على موقع التغريدات القصيرة تويتر، صورًا من الجولة التفقدية التى قام بها الرئيس بعد ظهر اليوم الجمعة لأعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة.

وكان الرئيس اطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بمنطقة الحى العاشر بمدينة نصر وبعض احياء التجمع الخامس، والتى ساهمت سرعة فى إنهاء التكدس المرورى بتلك المناطق والتيسير على المواطنين.

كما تفقد الرئيس الموقف التنفيذى لمحور "شينزو آبي" المرورى الجديد، والذى سيربط محور الشهيد بطريق السويس والطريق الدائرى، قاطعًا طريق الميثاق بزهراء مدينة نصر بالحى العاشر، من أعلى سوق السيارات ومدينة الأمل، وذلك على امتداد طول 8 كم تقريبًا، والذى وجه بإقامة هذا المحور الحيوى وفق مخطط هندسى وإنشائى متطور يسمح بتوفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات، أخذًا فى الاعتبار الأهمية الكبرى لهذا المحور فى تنظيم الحركة المرورية بمنطقة شرق القاهرة وربط أحيائها بأحياء القاهرة الجديدة وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.