اليوم السابع
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خالد صلاح
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حريق غابات يستعر فى اليابان لليوم الخامس وسكان يخلون منازلهم

الجمعة، 26 فبراير 2021 07:54 ص
حريق غابات يستعر فى اليابان لليوم الخامس وسكان يخلون منازلهم حريق غابات _ صورة أرشيفية
طوكيو (رويترز)

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استمر حريق غابات فى منطقة يتناثر بها السكان على بعد 75 كيلومترا شمالى العاصمة اليابانية طوكيو، مشتعلا اليوم الجمعة لليوم الخامس على التوالي.

 

واستمر الحريق المستعر فى محيط مدينة أشيكاجا فى الانتشار منذ اندلع يوم الأحد رغم جهود فرق الإطفاء على الأرض وطائرات هليكوبتر عسكرية من الجو.

 

ولم يتم الإبلاغ عن إصابات حتى الآن، لكن النيران التهمت حوالى 100 هكتار ومعبدا جبليا حسبما ذكر المسؤولون بمقاطعة توشيجى حيث تقع المدينة.

 

وقالت سلطات المنطقة إنه تم إجلاء حوالى 15 من سكان المنطقة وستطلب من عشرات غيرهم الرحيل.

 

 


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