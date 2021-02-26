اليوم السابع
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جامعة القاهرة تواصل استقبال الطلاب المغتربين لتسكينهم قبل امتحانات الترم الأول

الجمعة، 26 فبراير 2021 09:42 ص
جامعة القاهرة تواصل استقبال الطلاب المغتربين لتسكينهم قبل امتحانات الترم الأول مدينة الطلاب بجامعة القاهرة
كتب ــ محمد صبحى

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تواصل المدن الجامعية بجامعة القاهرة، اليوم الجمعة، استقبال الطلاب الوافدين والمغتربين للتسكين والإقامة بالمدن، وذلك وفقا للجدول الزمنى الذى أعلنته الجامعة، وذلك قبل استئناف الدراسة واستكمال امتحانات الفصل الدراسى الأول المؤجلة المقرر له غدا السبت 27 فبراير.
 
وتستقبل المدن الجامعية اليوم الجمعة طلاب كليات دار العلوم، والاقتصاد والآثار وتربية نوعية وحاسبات ومعلومات، والاعلام والاقتصاد والحقوق والتجارة والآداب.
 
وتتم عملية تسكين الطلاب بمدن جامعة القاهرة وفقًا للإجراءات الاحترازية، وتعقيم الغرف والمباني، والاستعانة بالكواشف الحرارية، وبوابات التعقيم على مداخل المدن للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم، حيث تتسع مدن جامعة القاهرة لنحو 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات والدول العربية والأجنبية.
 
وتشهد مدن جامعة القاهرة حاليًا عمليات استكمال أعمال البنية التحتية التكنولوجية، وزيادة سرعة الإنترنت، وتركيب الشاشات في الغرف، وذلك ضمن خطة الجامعة في تطوير البنية الأساسية في اطار استكمال عمليات التحول الى جامعة من الجيل الثالث التى أعلن عناها د. محمد الخشت منذ أكثر من ثلاث سنوات.
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