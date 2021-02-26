تلاوة قرآنية وإلقاء شعرى من الطالبة الثانية على مستوى الجمهورية فى مسابقة الفصحى.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تعددت المواهب بمحافظة كفر الشيخ، خاصة من طلاب وطالبات مدارس التعليم العام والفنى، ومن بينهم ذكرى إمبارك عبد المنصف، الطالبة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات، الفائزة بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو، وحاصلة على الإجازة فى حفظها للقرآن الكريم.

وأكدت ذكرى إمبارك عبدالمنصف أنها بدأت حفظها للقرآن الكريم وهي في المرحلة الابتدائية، وتعلمت التجويد، وساعدها حفظها للقرآن في التحدث باللغة العربية الفصحى، مشيرة إلى أن والدها ووالدتها سر تفوقها، لتشجعهما، بالإضافة لمعلميها سواء في المرحلة الإعدادية أو الثانوية، خاصة معلمي اللغة العربية.

وقالت ذكرى: "شاركت في العديد من المسابقات، وحصلت على عدد من المراكز على مستوى الجمهورية ومنها المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو بالمرحلة الإعدادية بالعام الدراسي 2018-2019، وفزت بنفس المركز هذا العام بالمرحلة الثانوية"، متمنية أن تكون طبيبة.

وأكدت ذكرى أنها تتقدم بالشكر لكل المعلمين والمشرفين الذين ساعدوها على الحفاظ على تفوقها، مشيرة إلى أن المسابقة لها عدة مرات منها الامتحان التحري وبعدها التحدث باللغة العربية، والخطابة بالارتجال لأي موضوع يختاره المسئولون عن المسابقة، إضافة للإلقاء الشعرى، وتوجيه عدد من الأسئلة في قاعدة من قواعد النحو.

وقالت ذكرى إنها تحب أن تأخذ من الشخصيات الشهيرة مميزاتها، فكل شخصية لها سلبياتها وإيجابياتها، والشخصية لا تتكرر، ولا توجد قدوة تتخذها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك شخصيات وعلماء تحبهم وتتمنى أن تتصف بصفاتهم، ولكنها تفضل أن تكون لها شخصيتها، فالشخصيات لا تتكرر، وأن مبدأها في الحياة من صغرها "كن أنت ولا تكن نسخة من شخص آخر".

وأكدت ذكرى أنها تنصح كل أقرانها بالاهتمام بلغتنا العربية، لغة القرآن الكريم، والتحدث بها، والحرص على تلاوة القرآن يومياً، وكل صاحب موهبة عليه أن ينمى موهبته.



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