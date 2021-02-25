نماذج استرشادية باللغة الفرنسية لامتحانات النقل من الرابع للثانى الإعدادى

كتب محمود طه حسين

ينشر اليوم السابع، نماذج استرشادية لمواد الرياضيات والعلوم باللغة الفرنسية للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادى، وذلك للاستعداد للامتحانات القادمة. وفيما يلى النماذج الاسترشادية لمواد الرياضيات والعلوم باللغة الفرنسية:

الصف الرابع الابتدائي:





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الصف الخامس الابتدائي:



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الصف السادس الابتدائي:



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الصف الأول الإعدادي:



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الصف الثاني الإعدادي:



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الصف الثالث الإعدادي:



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وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 7 مارس المقبل بامتحان ترم أول ليس عليه درجات تدخل ضمن تنسيق الثانوى العام، وإنما امتحان للاجتياز فقط يجب أن يحصل الطالب فيه على 50% فأكثر وبحد أدنى 25% فى كل مادة فى الامتحان المجمع.

وبالنسبة لعدد الأسئلة فى امتحان متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية بواقع 10 أسئلة فى اللغة العربية بـ80 درجة والرياضيات 8 أسئلة بـ60 درجة واللغة الإنجليزية 6 أسئلة بـ60 درجة والعلوم 6 أسئلة بـ40 درجة والدراسات 5 أسئلة بـ40 درجة ليصبح إجمالى عدد الأسئلة فى الامتحان الموحد للشهادة الإعدادية 35 سؤالا بمجموع درجات 280 درجة.

وانتهت الإدارات من وضع أسئلة امتحان الترم الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.