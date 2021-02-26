تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة

كتبت ــ سماح حمدى

شهد سعر صرف الدرهم الإماراتى ، اليوم الجمعة 26-2-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:



سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى 4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى 4.20 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة 4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.