سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 25-2-2021

كتبت : سماح حمدى

شهد سعر صرف الدرهم الإماراتى، اليوم الخميس 25-2-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، وذلك مقارنة بختام التعاملات أمس الأربعاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره فى بنك "مصر" ليسجل 4.23 جنيه، و4.28 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي 0.79672 دولار أمريكي بعد أن لامس في وقت سابق مستوى مرتفعا جديدا في ثلاث سنوات عند 0.7978 دولار.

وبلغ الدولار الكندي خلال التداولات أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عند 1.2502 دولار كندي للدولار الأمريكي.

ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، سواء فى التعاملات الصباحية أو المسائية. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:



سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.23 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.22 جنيه.

4.28 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.27 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.20 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.