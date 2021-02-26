تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة 26-2-2021

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار اللحوم البلدى ، اليوم الجمعة 26-2-2021، استقرارا في محلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز 120 - 140 جنيها للكيلو، واللحم المفروم العادى 110-125 جنيها للكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها للكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البفتيك والاستيك كندوز لتتراوح بين 120-140 جنيها للكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120 جنيها، وأسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيه للكيلو.

كان الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قال إن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على مجازر اللحوم وأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.

وأضاف "عبد الحكيم"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك تعليمات لجميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات المرورية التى تشمل أسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الاخرى، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.