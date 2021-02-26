تسجيل 253 وفاة و20499 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 253 وفاة و20499 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة الإيطالية أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 97227، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2.9 مليون حالة إصابة.

وكان رئيس وكالة الأدوية الإيطالية جورجو بالوه، قد قال في 16 فبراير الحالي:إذا حوصر الفيروس خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة فربما سنخرج من نطاق تهديده، مضيفا أنه "يجب التحلي بالإيمان والتركيز على التطعيم والصبر بضعة أسابيع أخرى، قبل تخفيف القيود وإجراءات إعادة الفتح".