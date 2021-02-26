تحطيب ومدائح فى احتفالات أهالى العوامية بمولد الشيخ أبو الغطاس.. فيديو وصور

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت منطقة العوامية بوسط مدينة الأقصر، عصر اليوم الجمعة، احتفالات الأهالى بمولد الشيخ أحمد أبو غطاس، وذلك عبر تنظيم حلقات التحطيب ولعبة العصا والمزمار الصعيدى الشعبى، وسط احتفالات عدد من المواطنين بالمنطقة، والتى تستمر حتى مساء اليوم الاثنين، وتقام بصورة سنوية فى تلك الفترة.

ويعتبر الشيخ أحمد أبو غطاس، هو الشيخ "أحمد أبو مخدم" الذى تم تأسيس مقام له فى عام 1604 ميلادية، ويقول أبو الحسن عبد الستار ابن منطقة العوامية، تقام الاحتفالات بمولد الشيخ أحمد أبو مخدم الشهير بـ"أحمد أبو غطاس" فى كل عام عبر تنظيم حلقات الذكر والمزمار الشعبى الصعيدى، وحلقات التحطيب والمرماح بالخيول بمشاركة شباب المحافظة والصعيد، وذلك فى شهر رجب من كل عام احتفالاً بذكرى الشيخ الجليل الذى له كرامات كبيرة فى المنطقة.

ووجه العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمحافظة على النظافة العامة بمدينة الأقصر، حيث تم رفع القمامة ودهان بلدورات وغسيل الأرصفة، وتنفيذ حملتي نظافة من بوابة المطار حتى الكوبري العلوى من الناحية اليمني واليسري بشارع المطار، وصيانة الأعمدة، كما تم تركيب كابل كهرباء بمنطقة الرى ورفع ونظافة مخلفات الإدارة العامة للنظافة والتجميل.

وفى حملة نظافة مكبرة في نطاق حى جنوب شملت شارع خالد بن الوليد وميدان مرحبا تم رفع العديد من تجمعات القمامة، وبمنطقة شمال تم التنسيق مع الوردية المسائية وعمل حملة تمشيطية ورش مياه ودهان البلدورات كما تم استكمال حملات النظافة وذلك برفع الأتربة والقمامة من جميع الحاويات بالمنطقة وتطهيرها.