تراجع بورصة أبو ظبي وحيدة ببورصات الخليج وتعطل الكويت

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.87% رابحاً 79.16 نقطة ليغلق عند مستوى 9194.92 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.78% رابحاً 19.68 نقطة ليغلق عند مستوى 2527.48 نقطة، وقفز مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.400% رابحاً 14.312 نقطة ليغلق عند مستوى 3601.797 نقطة، وزاد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.11% رابحاً 1.65 نقطة ليغلق عند مستوى 1464.63 نقطة، فيما تراجعت بورصة أبوظبي هامشياً.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.87% رابحاً 79.16 نقطة ليغلق عند مستوى 9194.92 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.31% رابحاً 347.88 نقطة ليغلق عند مستوى 26883.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 449.6 مليون سهم بقيمة 13.8 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.96%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.16%، يليه قطاع النقل بنسبة 2.13%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.03%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.91%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.28%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.25%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.12%، ثم قطاعي المواد الأساسية والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.71%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.68%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 2.03%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.56%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.26%.

وقفز 137 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "هرفي للأغذية" بنسبة 10%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.85%، ثم سهم "عسير" بنسبة 9.84%، وتراجع 53 سهماً على رأسها سهم "المواساة" بنسبة 3.24%، ثم سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 2.45%، ثم سهم "كهرباء السعودية" بنسبة 2.41%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 780.6 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.78% رابحاً 19.68 نقطة ليغلق عند مستوى 2527.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 153.2 مليون سهم محققة ما قيمته 337.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3297 صفقة لعدد 35 سهماً، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.25%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.01%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.94%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.81%، ثم قطاعي الخدمات والعقارات بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.01%.

وقفز 21 سهماً ببورصة دبي ، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم مجموعة الاستثمار القابضة بنسبة 14.76%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 11.27%، وتراجعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 4.79%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.44%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 20.3 مليون ورقة بقيمة 71.2 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.85%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.400% رابحاً 14.312 نقطة ليغلق عند مستوى 3601.797 نقطة، وبلغ حجم التداول 30 مليون سهم بقيمة 4 ملايين ريال عبر تنفيذ 717 صفقة لعدد 57 سهماً.

وارتفع 23 سهماً على رأسها سهم "التأمين العربية فالكون" بنسبة 9.76%، ثم سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 7.59%، ثم سهم "كلية مجان" بنسبة 7.43%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم "عمان كلورين" بنسبة 9.93%، ثم سهم "الخليجية لإنتاج الفطر" بنسبة 9.83%، ثم سهم "الكامل للطاقة" بنسبة 7.43%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 667.4 ألف ريال عماني.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.11% رابحاً 1.65 نقطة ليغلق عند مستوى 1464.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.03 مليون سهم بقيمة 433.5 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.73% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.83% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.44% بضغوط هبوط سهمي عقارات السيف، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.64%، 0.18%، على التوالي.

بورصة الكويت

أعلنت بورصة الكويت، تعطلها من اليوم الخميس إلى يوم الأحد الموافق 28 فبراير الجاري، بمناسبة حلول العيد الوطني ويوم التحرير، على أن يستأنف العمل الرسمي كالمعتاد اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1 مارس.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.03% خاسراً 1.54 نقطة ليغلق عند مستوى 5627.993 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 793.825 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 322.4 مليون سهم، بقيمة 2 مليار درهم، عبر تنفيذ 4123 صفقة.

وهبط قطاعي البنوك والتأمين ببورصة أبو ظبي بنسبة 0.53%، 0.07%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 5.37%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.15%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.05%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.86%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.10%.

وارتفع 19 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 12.35%، ثم سهم "مجموعة أغذية" بنسبة 5.97%، ثم سهم "مصرف أبوظبي الإسلامي" بنسبة 4.39%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 4.55%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 3.11%، ثم سهم "شركة دانة غاز" بنسبة 1.42%، فيما تصدر سهم "مصرف أبوظبي الإسلامي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 546 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.94%.