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المفوضية الأوروبية: تخصيص 7 مليارات يورو لدول جنوب شرق المتوسط

الجمعة، 26 فبراير 2021 02:30 م
المفوضية الأوروبية: تخصيص 7 مليارات يورو لدول جنوب شرق المتوسط المفوضيه الاوروبيه
كتب أحمد عرفة

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أكدت المفوضية الأوروبية،أنه تم تخصيص 7 مليارات يورو لدول جنوب شرق المتوسط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن إجراءات وجهود الوقاية المعمول بها فى جميع أنحاء دول أوروبا، ستأتى بثمارها، مشيرة إلى أنه تم تسليم 50 مليون جرعة من اللقاحات لدول الاتحاد الأوروبى.

وقالت أورسولا، عبر حسابها على إنستجرام، إنها شاركت مساء أمس، فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبى، وأن الجهود والإجراءات لمواجهة كورونا المعمول بها فى جميع أنحاء أوروبا سوف تأتى بثمارها.


المفوضيه الاوروبيه

أوروبا

دول

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