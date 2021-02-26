اليوم السابع
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المجمعات الاستهلاكية تفتح منافذها اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع المخفضة

الجمعة، 26 فبراير 2021 08:00 ص
المجمعات الاستهلاكية تفتح منافذها اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع المخفضة أهلا رمضان
كتب مدحت وهبة

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تفتتح منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة  بمحافظات  الوجه القبلى اليوم الجمعة لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25% بجانب أيضا الاستمرار في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر فبراير الجاري.
 
 
كما تستعد الجهات المعنية بالحكومة لمعارض " أهلا رمضان " بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى مختلف المحافظات، حيث ستشارك كبرى الشركات المنتجة بتخفيضات معرض أهلا رمضان، كذلك من المقرر تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارب الكبرى والشركات الحكومية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتى" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة قد تصل الى 35% خاصة اللحوم والدواجن وكذلك السلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر والدقيق والسمنة والصلصة والشاى والفول والعدس واللحوم الحمراء والبيضاء المجمدة وقمر الدين والمكرونة بوزن وسعر ثابت فى كل السلاسل والسوبر ماركت التى سوف تدخل المعرض هذا العام
 
فيما تقوم الحكومة بمد مخازن شركات الجملة بكافة السلع الغذائية والتموينية، لتوفيرها للمواطنين بشكل مستمر، بجانب أيضا توفير منتجات الخضروات والفاكهة بمنافذ وفروع الشركات الحكومية كما أقوم شركات بنجر السكر الحكومية حاليا بإنتاج السكر المحلى  لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
 

المجمعات الاستهلاكية

السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى

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