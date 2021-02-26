المباحث الفيدرالية تحقق بشأن إمكانية ارتباط اختطاف كلاب ليدى جاجا بدوافع سياسية

إيهاب محمد

يجرى رجال المباحث الفيدرالية تحقيقات فيما إذا كان اختطاف كلب البولدج التابع لليدي جاجا له دوافع سياسية لأنها غنت في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفقا لصحيفة "ذا صن"، فأن مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي المتخصصين في قضايا الخطف والفدية يعملون مع محققي شرطة لوس أنجلوس.

وقال أحد المصادر: "ليدي جاجا شخصية بارزة بالطبع لكنها غنت في حفل تنصيب الرئيس بايدن، الأمر الذي نقل هذه القضية إلى مستوى آخر، مكتب التحقيقات الفدرالي يريد أن يعرف بالضبط الدافع وراء هذا الحادث".

أثناء عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي، يعمل المحققون على الافتراض المحتمل أن الهجوم كان عملية سطو مسلح مباشرة.

يباع البلدج الفرنسي في المتوسط ​​مقابل ما يزيد قليلاً عن 2000 دولار، ولكن يمكن أن تصل بعض السلالات إلى 10000 دولار.

ووفقا لـ"ذا صن" هناك نظرية أخرى مفادها أن الكلاب ربما تكون قد سرقت من أجل الحصول على فدية، حيث عرض النجم مكافأة قدرها 500000 دولار بعد إطلاق النار ليلة الأربعاء.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام أمريكية، لحظات مرعبة لإطلاق النار وسرقة كلبي نجمة البوب ليدى جاجا، وإصابة المربى الخاص بالكلاب، وبسببها عرضت مكافأة نصف مليون دولار "500 ألف دولار" لمن يعثر عليهما ويعيدهما إليها.

ووفقًا للمقاطع المصورة التى نشرتها مواقع "abc – sky news"، أظهرت التفاصيل إطلاق الرصاص على المربى الذى كان يتمشى فى نخو الساعة 9:40 مساء الأربعاء الماضى، قرب بيته فى مدينة ويست هوليوود القريبة من مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ومعه 3 كلاب طلبت منه المغنية الأمريكية الترويح عنها لقاء أجر مدفوع، ولما سقط على الأرض غارقًا فى دمائه، انتزع منه مطلق النار كلبين، بمعاونة شريك آخر نزل معه من مقعد خلفى للسيارة التى استخدموها فى السرقة، ثم اختفى الجميع بعد سطو دموى دام أقل من 3 دقائق فى عتمة الليل.