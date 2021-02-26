الكشف على 1600 مريض خلال قافلة متعددة التخصصات بمركز أبو حمص فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نفذت مديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية متعددة التخصصات بقرية كوم عزيزة بمركز أبو حمص، يومى 24 ، 25 فبراير الجارى، وذلك فى إطار خطة محافظة البحيرة وتوجيهات اللواء هشام آمنة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع.

وصرح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بأن القافلة ضمت عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة (الباطنة، الأطفال، الرمد، الجلدية، الجراحة، عظام، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، أسنان، مسالك بولية)، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية .

وتمكنت القافلة على مدار اليومين من الكشف وصرف علاج بالمجان على حوالي 1601 مواطنا من أهالي القرية، تنوعت ما بين 361 حالة باطنة، و 174 حالة جراحة عامة، و 37 حالة إسنان، و 140 حالة من الرمد، و 110 نساء وتوليد ، و 319 حالة اطفال، 129 حالة مسالك بولية , و 118 حالة أنف وأذن، و155 حالة جلدية، و58 حالة تنظيم الأسرة مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان.