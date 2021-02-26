الكشف على 1136 مريضا بقافلة علاجية مجانية في قرية اسطنها بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت الدكتورة الشيماء شفيق مدير الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم الكشف على 1136 مواطنا بالقافلة العلاجية، حيث تم عمل التحاليل الطبيه اللازمة لعدد 55 حالة، وآشعة لإجمالى 24حالة، والكشف المبكر للأمراض المزمنة 21 حالة وتحويل 3 حالات للمستشفى لعمل اللازم لهم.

وتضم القافلة العلاجية جميع التخصصات الطبية (باطنة، جراحة، أطفال، أسنان، جلدية، عظام، أنف وأذن وحنجرة، نساء وتوليد، رمد وتنظيم أسرة)، تحت إشراف الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية والكشف والآشعة والعلاج بالمجان، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية للمواطنين المترددين على القافلة العلاجية على مدار اليومين للتعريف بفيروس كورونا وأعراضة وكيفية الحماية منه بالإضافة إلى العديد من الموضوعات التى تتعلق بأمور الحياة اليومية .

جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة تأتى ضمن خطة الدولة للوصول بالخدمة الطبية للقرى النائية المحرومة والأكثر إحتياجا ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بتلك المناطق وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية .