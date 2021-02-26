اليوم السابع
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القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش في الجيزة

الجمعة، 26 فبراير 2021 01:30 م
القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش في الجيزة مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطلين، بحوزتهما 35 طربة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بين عملائهما، بالإضافة إلى مبلغ مالي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطلين في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائهما.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما 35 طربة حشيش، ومبلغ مالي، قبل ترويجهما المضبوطات على عملائهما.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة للاتجار بها، والمبلغ المالي من حصيلة بيع المضبوطات، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة المختصة للتحقيق.

 


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