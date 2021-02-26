القبض على ربة منزل هاربة من 38 حكما قضائيا متنوعا في طما بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، برئاسة الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما، من ضبط ربة منزل تقيم دائرة المركز والمطلوب التنفيذ عليها وإحضارها في 38 حكما قضائيا جزئيا ومستأنفا متعدد وتبديد. تم اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة حيال المتهم.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات، مفادها تحديد مكان ربة منزل هاربة من تنفيذ عدة أحكام بدائرة المركز، وتم الدفع بمأمورية وضبط المتهمة.

وبعرض المعلومات على اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، قرر سرعة ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة. تم الدفع بمأمورية برئاسة الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث المركز، والنقيب أحمد رشاد معاون أول مباحث المركز، وضبط المحكوم عليها من ضبط المحكوم عليها رشا م ح ع 38 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز والمطلوب للتنفيذ عليها في "19" حكما جزئيا، و"19" حكما مستأنف بإجمالي "38 " حكم متعدد " تبديد " آخرهم القضية رقم 1689 جنح مركز طما لسنة 2020 حصر رقم 2008 لسنة 2020 " تبديد " حضوري بالحبس 3 سنوات تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

جاءت عملية الضبط إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالرقي بمستوي المنظومة الأمنية والمتضمنة في أحد عناصرهاتكثيف التواجد الأمني لضبط المحكوم عليهم الهاربين والمطلوب ضبطهم في قضايا مختلفة للارتقاء بمعدل الأداء الأمني والذي يعد ثمرة الجهود المبذولة في شتي مجالات الأمن العام.