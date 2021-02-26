القابضة المعدنية تدرس تنفيذ مشروع مواسير غاز بشركة النصر بمشاركة عالمية

كتب عبد الحليم سالم

تدرس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تنفيذ مشروع خط مواسير غاز، وذلك بالتعاون بين شركة النصر للمواسير، إحدى الشركات التابعة للقابضة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الصناعة، ولا سيما في تصنيع مواسير الغاز والبترول.

وكشف مصدر بالشركة القابضة للصناعات المعدنية لـ" اليوم السابع" أن الشركة العالمية "نورثن راى" تسلمت مؤخرا كافة المستندات المطلوبة وبعد القيام بفحصها فإنها أبدت رغبتها في التعاون مع شركة النصر للمواسير‏، وأبدت رغبتها أيضا في تقييم خطوط الإنتاج من الناحية الفنية لمعرفة كيفية تطوير الخطوط الحالية وعمل التعديلات التي ستؤدي إلى زيادة الإنتاج و الوصول إلى الجودة المطلوبة.

وأشار المصدر إلى أنه نظرا لتوقف الطيران الدولي في الوقت الحالي، تم تأجيل الزيارة الفنية بحيث يتم تنفيذها بعد رفع الحظر الجوي مع بعض الدول والعمل مع الطاقم الفني لإعداد تقرير مفصل لعمليات و احتياجات التطوير مع وضع تصور كامل لتطوير لشركة والشراكة الجديدة.

وكشفت الجمعية العمومية الأخيرة لشركة النصر للمواسير، عن تراجع قيمة الصادرات وزيادة الخسائر نتيجة فيروس كورونا وتوقف بعض المصانع بجانب تراجع الصادرات نتيجة الأحداث فى ليبيا وسوريا واليمن.

وبحسب المؤشرات المالية للشركة فإنها حققت مبيعات بلغت 125.9 مليون جنيه العام المالى 2019-2020، مقابل 156.3 مليون جنيه العام المالى 2018-2019، كما تراجعت الصادرات لـ13.1 مليون جنيه، مقابل 33.3 مليون جنيه صادرات العام المالى السابق.

وانتقد الجهاد المركزى للمحاسبات تراجع مؤشرات الشركة حيث ظهرت حقوق الملكية ورأس المال العامل بالسالب، وكذلك انخفاض المبيعات بنسبة 44% والانتاج بشكل كبير بنسبة 40%، بجانب وجود اعباء تقدر بنحو 400 مليون جنيه تمثل مستحقات لمحافظة القاهرة للنزاع على ارض المصانع بمساحة 114 فدانا، والمالية والضرائب ليس لها مخصصات من الشركة مما يستوجب التعامل معها.