الصحة العالمية تحذر من تخفيف إجراءات كورونا.. وتؤكد عدم انتهاء الجائحة

كتب أحمد عرفة

أكدت منظمة الصحة العالمية عدم انتهاء جائحة كورونا محذرة من تخفيف الإجراءات الاحترازية من الفيروس المستجد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت منظمة الصحة العالمية وعلى لسان مديرها التنفيذى لبرنامج الطوارئ الدكتور مايك رايان، إنه من الضرورى التحرك بشكل أسرع لتوسيع نطاق مد الإكسجين إلى المرضى فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التى تعانى من ازمة فى امدادات هذا العلاج المنقذ للحياة وذلك من خلال الحلول الشاملة التى تركز على المريض والتى تعمل على تحسين النتائج السريرية.

وأضاف أن فرقة عمل تجمع بين المنظمة ومنظمات آخرى ستعمل على زيادة مستوى الأكسجين من خلال المزيد من الابتكار والتمويل والسعة .