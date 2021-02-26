الشرطة الأمريكية تتلقى تهديدات لاستهداف الكونجرس

كتبت: نهال أبو السعود

قال رئيس شرطة الكونجرس فى الولايات المتحدة إن هناك تهديدات تشير إلى أن ‏المتطرفين قد يستهدفون مبنى الكونجرس خلال خطاب للرئيس الأمريكى جو بايدن عن ‏حالة الاتحاد، وفقا لشبكة ايه بى سي.‏

وقال القائم بأعمال رئيس شرطة الكابيتول، يوجاناندا بيتمان، للسياسيين إن أنصار ‏الرئيس السابق دونالد ترامب الذين شنوا هجومًا على مبنى الكابيتول الشهر الماضى ‏أشاروا إلى أنهم يريدون "تفجير" المبنى وقتل أعضاء فى الكونجرس.‏

وقالت بيتمان لأعضاء مجلس النواب: "أفاد أعضاء من مجموعات الميليشيات التى كانت ‏حاضرة فى 6 يناير ـ ليلة اقتحام الكونجرس ـ برغباتهم فى تفجير مبنى الكابيتول وقتل أكبر عدد ممكن ‏من الأعضاء مع وجود صلة مباشرة بحالة الاتحاد".

ودعا مجلس النواب إلى استمرار ‏الإجراءات الأمنية المشددة حول المبنى قائلة: "نعتقد أنه من الحكمة أن تحافظ شرطة ‏الكابيتول على وضعها الأمنى المعزز والقوى إلى أن نعالج هذه الثغرات فى المستقبل".‏

ولم يتم الإعلان عن موعد لإلقاء بايدن خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونجرس، والذى ‏يحدث عادةً فى وقت مبكر من العام.‏

ووفقا للتقرير، تم فرض إجراءات أمنية غير مسبوقة فى واشنطن فى أعقاب احداث 6 ‏يناير على مبنى الكابيتول، بما فى ذلك الأسوار التى تعلوها الأسلاك الشائكة ونقاط ‏التفتيش التى يديرها الحرس الوطنى، ومن المتوقع أن يبقى حوالى 5000 جندى حتى ‏منتصف مارس.‏

اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول فى محاولة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز ‏بايدن الانتخابى على الرئيس الجمهورى، الذى ادعى أن انتخابات نوفمبر قد شابها تزوير ‏واسع.