الشرطة الأمريكية تتلقى تهديدات لاستهداف الكونجرس

قال رئيس شرطة الكونجرس فى الولايات المتحدة إن هناك تهديدات تشير إلى أن المتطرفين قد يستهدفون مبنى الكونجرس خلال خطاب للرئيس الأمريكى جو بايدن عن حالة الاتحاد، وفقا لشبكة ايه بى سي.
وقال القائم بأعمال رئيس شرطة الكابيتول، يوجاناندا بيتمان، للسياسيين إن أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب الذين شنوا هجومًا على مبنى الكابيتول الشهر الماضى أشاروا إلى أنهم يريدون "تفجير" المبنى وقتل أعضاء فى الكونجرس.
وقالت بيتمان لأعضاء مجلس النواب: "أفاد أعضاء من مجموعات الميليشيات التى كانت حاضرة فى 6 يناير ـ ليلة اقتحام الكونجرس ـ برغباتهم فى تفجير مبنى الكابيتول وقتل أكبر عدد ممكن من الأعضاء مع وجود صلة مباشرة بحالة الاتحاد".
ودعا مجلس النواب إلى استمرار الإجراءات الأمنية المشددة حول المبنى قائلة: "نعتقد أنه من الحكمة أن تحافظ شرطة الكابيتول على وضعها الأمنى المعزز والقوى إلى أن نعالج هذه الثغرات فى المستقبل".
ولم يتم الإعلان عن موعد لإلقاء بايدن خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونجرس، والذى يحدث عادةً فى وقت مبكر من العام.
ووفقا للتقرير، تم فرض إجراءات أمنية غير مسبوقة فى واشنطن فى أعقاب احداث 6 يناير على مبنى الكابيتول، بما فى ذلك الأسوار التى تعلوها الأسلاك الشائكة ونقاط التفتيش التى يديرها الحرس الوطنى، ومن المتوقع أن يبقى حوالى 5000 جندى حتى منتصف مارس.
اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول فى محاولة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز بايدن الانتخابى على الرئيس الجمهورى، الذى ادعى أن انتخابات نوفمبر قد شابها تزوير واسع.
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