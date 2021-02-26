اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 فبراير 2021 01:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السلطات الجزائرية تعلن تسجيل إصابتين بالسلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا

الجمعة، 26 فبراير 2021 12:26 ص
السلطات الجزائرية تعلن تسجيل إصابتين بالسلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا فيروس كورونا
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالتين لسلالة كورونا البريطانية المتحورة، وأوضح معهد باستور الجزائرى أن الحالتين جرى اكتشافهما لدى عامل في قطاع الصحة ومهاجر عائد من فرنسا، مؤكدا أن الحالتين من السلالة البريطانية الجديدة تم اكتشافهما بعد إجراء تحاليل على عينات PCR إيجابية.

وأكد المعهد أن الحالتين تحمل الطفرات N50Y/D164G مع حذف المواضع 79-69 والتي تعد خصائص وراثية لهذا المتغير، موضحا أن الحالة الاولى يعمل في قطاع الصحة وتم عزله بينما الحالة الثانية فهو مهاجر عائد من فرنسا لحضور مراسم دفن والده.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن عدد البلدان والأقاليم التي ظهر بها المتغير البريطاني وصل إلى 86 بلدا.

وفى وقت سابق، أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن برنامج مبادرة كوفاكس COVAX، الذي يهدف لتطوير لقاح كورونا وتوزيعه بإنصاف حول العالم ما زال يواجه تحديات كبيرة للوفاء بوعود.

وغرد تيدروس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "ما زلنا نواجه تحديات كبيرة لتحقيق وعد COVAX، وهناك فجوة تمويلية لا تقل عن 22.9 مليار دولار".

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن هناك دول لا تحترم عقود COVAX وتتنافس معهم، فضلا عن أن الحاجة ملحة إلى توسيع نطاق التصنيع لزيادة حجم اللقاحات.

 

وشدد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، على أن أفضل طريقة لحماية الناس في أي مكان هي قمع فيروس COVID19 في كل مكان في نفس الوقت، قائلا: "في عالمنا المترابط ، كلما طالت مدة انتشار الوباء في أي مكان ، كلما تعطلت التجارة العالمية والسفر ، وكلما طال وقت التعافي".


الجزائر

اخبار الجزائر

السلطات الجزائريه

كورونا

فيروس كورونا

اخبار كورونا

سلاله كورونا المتحوره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هجوم إلكترونى يستهدف مختبر أبحاث لفيروس كورونا بجامعة أوكسفورد

الخميس، 25 فبراير 2021 10:53 م

الصحة تسجل 589 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 46 حالة وفاة

الجمعة، 26 فبراير 2021 12:19 ص

بريطانيا: مخاطر كورونا فى المملكة المتحدة تتراجع

الجمعة، 26 فبراير 2021 12:00 ص

دراسة للاحصاء: تراجع ترتيب مصر إلى 56 عالميا في عدد إصابات كورونا

الجمعة، 26 فبراير 2021 12:00 ص

ماكرون: سأقبل بكل سرور تلقيحى بلقاح أوكسفورد-أسترازينيكا ضد كورونا عندما يحين دورى

الخميس، 25 فبراير 2021 11:48 م

قمة الاتحاد الأوروبى تدعو إلى الإبقاء على القيود الصارمة لمواجهة تحورات كورونا.. ميركل: شهادات التطعيم الرقمية تمكن الناس من السفر.. ورئيس وزراء فرنسا: إعادة فرض الحجر الصحى لم يمكننا من السيطرة على الفيروس

الخميس، 25 فبراير 2021 11:43 م

جيل بايدن: الأمهات تحملن معظم العبء فى مواجهة جائحة كورونا

الخميس، 25 فبراير 2021 11:27 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة