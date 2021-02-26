اليوم السابع
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السكة الحديد تعلن تواصل الإجراءات الإحترازية بالقطارات والمحطات لمواجهة كورونا

الجمعة، 26 فبراير 2021 08:09 م
السكة الحديد تعلن تواصل الإجراءات الإحترازية بالقطارات والمحطات لمواجهة كورونا جانب من التعقيم
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة السكة الحديد فى بيان لها مساء اليوم، تواصل الإجراءات الإحترازية لمواجة فيروس كورونا من حيث أعمال التعقيم والتطهير بالمحطات والقطارات، ومتابعة إلتزام الركاب بإرتداء الكمامة من خلال أفراد الأمن والكمسارية المتواجدين بمداخل المحطات والقطارات وذلك للحد من إنتشار فيروس كرونا المستجد .
 
وناشدت هيئة السكة الحديد الركاب ضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامة أثناء تواجدهم بالمحطات أو داخل القطارات وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة زويهم وعدم تعرضهم للغرامة الفورية التى أقرها مجلس الوزراء وقدرها 50 جنيها .
 
كانت هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.
 
وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد .
 
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تعقيم القطارات (2)
 

 

 

تعقيم القطارات (3)
 

 

 

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تعقيم القطارات (6)
 

 

 

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تعقيم القطارات (11)
 

 

 

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السكة الحديد

كورونا

تعقيم القطارات

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