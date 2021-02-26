اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 فبراير 2021 04:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور فى شرق القاهرة

الجمعة، 26 فبراير 2021 04:22 م
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور فى شرق القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة لأعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة". 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بمنطقة الحى العاشر بمدينة نصر وبعض احياء التجمع الخامس، والتى ساهمت سرعة فى إنهاء التكدس المرورى بتلك المناطق والتيسير على المواطنين.

واطلع الرئيس من المسؤولين الإنشائيين فى بعض مواقع العمل على الموقف التنفيذى الحالى لعدد من المحاور والطرق مشددًا على الالتزام بسرعة معدلات الإنجاز لاكتمال منظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة فى منطقة شرق القاهرة بأكملها وربطها بمناطق القاهرة الكبرى والمدن الجديدة، تلك المنظومة الجديدة التى من شأنها أن تحدث نقلة نوعية كبيرة فى سلاسة وسرعة تنقل المواطنين.

الرئيس السيسي يتفقد مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بالحى العاشر بمدينة نصر والتجمع الخامس (1)
 
الرئيس السيسي يتفقد مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بالحى العاشر بمدينة نصر والتجمع الخامس (2)
 
الرئيس السيسي يتفقد مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بالحى العاشر بمدينة نصر والتجمع الخامس (3)
 
الرئيس السيسي يتفقد مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بالحى العاشر بمدينة نصر والتجمع الخامس (4)
 
الرئيس السيسي يتفقد مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بالحى العاشر بمدينة نصر والتجمع الخامس (5)
 
الرئيس السيسي يتفقد مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بالحى العاشر بمدينة نصر والتجمع الخامس (6)
 
الرئيس السيسي يتفقد مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بالحى العاشر بمدينة نصر والتجمع الخامس (7)
 
الرئيس السيسي يتفقد مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بالحى العاشر بمدينة نصر والتجمع الخامس (8)
 
الرئيس السيسي يتفقد مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بالحى العاشر بمدينة نصر والتجمع الخامس (9)
 
الرئيس السيسي يتفقد مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بالحى العاشر بمدينة نصر والتجمع الخامس (10)
 
الرئيس السيسي يتفقد مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بالحى العاشر بمدينة نصر والتجمع الخامس (11)
 
الرئيس السيسي يتفقد مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بالحى العاشر بمدينة نصر والتجمع الخامس (12)
 
الرئيس السيسي يتفقد مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بالحى العاشر بمدينة نصر والتجمع الخامس (13)
 
الرئيس السيسي يتفقد مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بالحى العاشر بمدينة نصر والتجمع الخامس (14)
 
الرئيس السيسي يتفقد مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بالحى العاشر بمدينة نصر والتجمع الخامس (15)

السيسي

جولة السيسي اليوم

شرق القاهرة

عاجل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة