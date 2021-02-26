الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور فى شرق القاهرة

كتب محمد الجالى

قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة لأعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بمنطقة الحى العاشر بمدينة نصر وبعض احياء التجمع الخامس، والتى ساهمت سرعة فى إنهاء التكدس المرورى بتلك المناطق والتيسير على المواطنين.

واطلع الرئيس من المسؤولين الإنشائيين فى بعض مواقع العمل على الموقف التنفيذى الحالى لعدد من المحاور والطرق مشددًا على الالتزام بسرعة معدلات الإنجاز لاكتمال منظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة فى منطقة شرق القاهرة بأكملها وربطها بمناطق القاهرة الكبرى والمدن الجديدة، تلك المنظومة الجديدة التى من شأنها أن تحدث نقلة نوعية كبيرة فى سلاسة وسرعة تنقل المواطنين.