الذهب يتراجع 10جنيهات بالتعاملات المسائية..عيار21 يسجل 766 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الجمعة 26 فبراير 2021، بقيمة 10 جنيهات ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 766 جنيها للجرام، مع استمرار هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً بصورة ملحوظة إلي 1730 دولار وهو ادني سعر للمعدن النفيس عالمياً منذ 4 أشهر تقريباً.

السعر المسجل للذهب في مصر حالياً يعتبر الأدنى المعدن النفيس منذ بداية هذا العام، وذلك على خلفية هبوط أونصة الذهب علي المستوي العالمي باكثر من 70 دولارا هذا الأسبوع، في ظل عائد السندات الأمريكية المرتفعة والتي قللت من جاذبية المعدن النفيس.



أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 766 جنيها.

عيار 18 يسجل 657 جنيها.

عيار 24 يسجل 876 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 6128 جنيها.

أونصة الذهب 1730 دولار.

انخفضت أسعار الذهب والفضة مساء الجمعة في ظل ارتفاع عوائد الخزانة الأميركية، إذ تدعم آفاق اقتصادية أكثر إشراقا ومخاوف بشأن التضخم عوائد الخزانة الأميركية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 2.4 % إلى مستويات 1721 دولار للأونصة ، فى الوقت الذى هبطت فيه الفضة 1.1 بنحو 5% إلى مستويات 26 دولار للأونصة.