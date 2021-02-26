التليجراف: النافذة تضيق أمام الجمهوريين لتحدى ترامب فى سباق 2024

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة التليجراف البريطانية، إن النافذة تضيق أمام الجمهوريين لتحدى الرئيس السابق دونالد ترامب فى سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مشيرة إلى ترامب عازم على ما يبدو للترشح مجددا، مما لا يترك مساحة لهؤلاء الذين سعوا إلى محاكاة سياساته.

وتقول التليجراف إنه يبدو أن الأكثر ترجيا أن ترامب سيترشح مجددا فى 2024، ويقول معارضوه ومن بينهم البعض داخل الحزب الجمهورى، إن أربع سنوات فترة طويلة جدا فى عالم السياسية وهناك الكثير يمكن أن يتغير. لكن فى الواقع، هى ليست أربع سنوات. فسيبدأ المرشحون الإعلان رسميا عن جولاتهم فى أوائل عام 2023 اى بعد عامين فقط من الآن.

وسوف يقومون بتنمية المانحين المؤثرين بهدوء قبل ذلك بوقت طويل. لذا فهى فى الواقع نافذة ضيقة تماما لأى شخص أخر لإصلاح ترامب قبل أن تبدأ حملته الانتخابية.

وتتحول الأنظار إلى الخطاب المرتقب لترامب يوم الأحد فى مؤتمر العمل السياسى المحافظ السنوى والذى سيعقد فى فلوريدا. وسيكون هذا الخطاب عودة ظهور كاملة لترامب من عزلة ما بعد الفترة الرئاسية. وتشير الدلائل المنبثقة من مار إيه لاجو إلى أن الخطاب سيصمم بحيث لا يترك أى من المرشحين للرئاسة دون أدنى شك على الإطلاق أنه لا يزال الخيار الأول المفترض.

وقال أحد المستشارين لصحيفة التليجراف أن ترامب أمضى الأسابيع الماضية فى أخذ استراحة وممارسة لعبة الجولف ولكنه حريص على المشاركة مرة أخرى فى القتال.

ومن حيث الأمر، سيكون ترامب قد بلغ 78 عاما فى يوم الانتخابات فى 2024. ولو نجح، سيصبح أكبر رئيس منتخب على الإطلاق. لكنه سيكون أكبر بستة أشهر فقط مما كان عليه جو بايدن فى يوم الانتخابات فى 2020.