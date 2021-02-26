اليوم السابع
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التصريح بدفن مسن توفى عقب إصابته بأزمة قلبية فى مشاجرة مع ابن شقيقه بالعجوزة

الجمعة، 26 فبراير 2021 09:00 ص
التصريح بدفن مسن توفى عقب إصابته بأزمة قلبية فى مشاجرة مع ابن شقيقه بالعجوزة جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة مسن توفى إثر إصابته بأزمة قلبية بعد مشاجرة نشبت بينه وبين ابن شقيقه فى الجيزة، لعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة. وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى وفاة مسن خلال مشاجرة مع ابن شقيقته بالعجوزة، وأنه فارق الحياة بسبب إصابته بأزمة قلبية.
 
تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد وفاة مسن، واتهام أفراد أسرته لابن شقيقته بالتسبب في وفاته، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن مشاجرة نشبت بين المسن وابن شقيقته، بسبب خلافات متعلقة بالميراث، وأنه أصيب بأزمة قلبية أدت إلى وفاته. 
 
تم التحفظ على ابن شقيقته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت إخلاء سبيل المتهم على ذمة التحقيقات.

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