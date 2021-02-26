البنتاجون يؤكد شن غارات جوية أمريكية على ميليشيات تدعمها إيران فى شرق سوريا

كتب وكالات

أكد البنتاجون، أن مقاتلات أمريكية شنت عدة غارات على ميليشيات تدعمها إيران فى شرق سوريا ردا على الهجمات الأخيرة ضد موظفين أمريكيين فى العراق، بحسب "روسيا اليوم.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الضربات دمرت عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة نفذت ضربة جوية استهدفت هيكلا تابعا لفصيل مدعوم من إيران فى سوريا.

وقال المسؤولان إن الولايات المتحدة شنت يوم الخميس غارة جوية فى سوريا استهدفت هيكلا تابعا لما قالت إنها جماعة مدعومة من إيران.

وأفاد المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، بأن الضربة الجوية وافق عليها الرئيس الأمريكى جو بايدن.

وتأتى الضربة بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية الأخيرة على أهداف أمريكية فى العراق.