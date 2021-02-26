البابا تواضروس يصدر قرارا بتشكيل المركز الإعلامى للكنيسة القبطية

أصدر البابا تواضروس الثاني القرار البابوى رقم 4 لسنة 2021 والذى يقضى بإعادة تشكيل المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ليضم، رانيا نعيم مديرة المركز والقمص موسى إبراهيم يعقوب المتحدث الرسمى، والقس بولس حليم للتدريب والمؤتمرات وهاني نجيب لقناة COC ورونزى حلمى للعلاقات العامة على أن يتم العمل بهذا القرار أول مارس 2021.

وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي الحالي باسم الكنيسة فى بيان، منذ اختار الله قداسة البابا تواضروس الثاني علي الكرسي المرقسي، كان العمل المؤسسي أحد أهم أدواته في رعاية شعب الكنيسة. ومن هذا المنطلق، عين قداسته متحدثًا رسميًا للكنيسة القبطية الارثوذكسية في 20 سبتمبر 2013 كما أسس المركز الإعلامي للكنيسة القبطية في 18 نوفمبر 2013 . واليوم وقد مرت سبعة أعوام ونصف من العمل الجاد والمستنير، نمت وامتدت الخدمات التي يباشرها المركز الإعلامي. ومن منطلق مبدأ التغيير الذي ينتهجه قداسة البابا ومن أجل مزيد من التخصص، قام قداسة البابا بإعادة تشكيل العمل في المركز الاعلامي ليشتمل على 5 أقسام متخصصة لتباشر العمل الإعلامي الخاص بالكنيسة في القترة المقبلة.

وتابع، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر السادة القائمين علي الإعلام والميديا والسادة الصحفيين والإعلاميين ومعدي البرامج الذين شرفت بالعمل معهم علي المستوي الانساني والمهني، ونحن نثمن مساهمتهم في عمل المركز الإعلامي منذ نشأته ونثق في استمرار تعاونهم بمزيد من النجاح مع مدير المركز د. رانيا نعيم والمتحدث الرسمي القمص موسي ابراهيم؛ وكلاهما من فريق المركز الإعلامي الأساسي ومشهود لهما بالكفاءة والحرفية والتميز.