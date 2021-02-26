الانتهاء من تبطين 58 كيلو متر من الترع حتى الآن بمحافظة الغربية

الغربية - عادل ضرة

كشف المهندس عادل عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالغربية، عن تفاصيل ما تم إنجازه حتى الآن من أعمال تبطين للترع بنطاق المحافظة، ضمن المشروع القومى لتبطين الترع للحفاظ على المياه، حيث يبلغ عدد الترع بنطاق المحافظة 58 ترعة، ويبلغ عدد العمليات الجارية 15عملية .

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن إجمالى أطوال الترع الجارى العمل بها 213.7 كم، بقيمة 878.95 مليون جنيه.

وأضاف "عبد القادر" أنه تم تنفيذ تبطين 58 كم حتى الآن، مضيفا أن الترع التى تم الانتهاء منها 8 ترع بطول 18.33كم، وهى وصلة سحيم – وصلة تطاى – ميت الحارون – العشرين- الوريطى – أم ربيعه – جنابية دسوق – الحيار.

وأوضح المهندس عادل عبد القادر، أنه تم طرح 10 ترع بطول 38,93 كم، وجار البدء فيها بتكلفة 142,43 مليون جنيه.