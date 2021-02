اصطدام طائرة صغيرة بسيارة بعد هبوطها اضطراريا على طريق سريع بكاليفورنيا.. فيديو

وثقت كاميرات الهواتف لحظة اصطدام طائرة صغيرة بسيارة بعد تعطل محركها الذى أجبرها على الهبوط اضطراريا على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا، حيث ذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن الطيار جوش ريدسون، ووالده، كانا متجهين إلى منزلهما في مدينة نابا، لكن الطائرة فقدت قدرتها على الطيران تقريبًا بعد إقلاعها واضطر للهبوط في مدينة ليفرمور بالقرب من 580 في شارع إيزابيل.

#Breaking Small plane crashes short of the runway and into a car along a Livermore overpass . #kpix5 pic.twitter.com/5dAi6Hh02p

وتُظهر اللقطات التي صورها أحد الشهود، الطائرة وهي تصطدم بجانب سيارة لكزس سيدان بيضاء بقوة تجعلها تتحرك للخلف وتبدأ في الاهتزاز، وقالت وكالة الطيران الفيدرالية، التي تجري تحقيقا في عطل المحرك، إنه لم تقع إصابات لأي شخص متورط في الحادث.

وقال "ريدسون"، إن الطائرة ذات الأربعة مقاعد كانت قادرة على الارتفاع حوالي 500 قدم قبل أن تبدأ في الهبوط باتجاه الطريق، وقرر الطيار استخدام الطريق كمدرج مؤقت للهبوط بالطائرة ذات المحرك الواحد.

**ROAD CLOSURE-AVOID THE AREA** Roadway closed on Isabel Ave between E. Airway Blvd & Portola Ave. At 5:10pm, plane w/engine trouble, touched down on Isabel Ave & collided w/a vehicle. There are no injuries. Roadway is closed until investigation is complete. pic.twitter.com/D0MYTfsHHS