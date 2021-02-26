اليوم السابع
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اصطدام طائرة صغيرة بسيارة بعد هبوطها اضطراريا على طريق سريع بكاليفورنيا.. فيديو

الجمعة، 26 فبراير 2021 01:44 م
اصطدام طائرة صغيرة بسيارة بعد هبوطها اضطراريا على طريق سريع بكاليفورنيا.. فيديو اصطدام سيارة بطائرة صغيرة
كتب هيثم سلامة

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وثقت كاميرات الهواتف لحظة اصطدام طائرة صغيرة بسيارة بعد تعطل محركها الذى أجبرها على الهبوط اضطراريا على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا، حيث ذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن الطيار جوش ريدسون، ووالده، كانا متجهين إلى منزلهما في مدينة نابا، لكن الطائرة فقدت قدرتها على الطيران تقريبًا بعد إقلاعها واضطر للهبوط في مدينة ليفرمور بالقرب من 580 في شارع إيزابيل.

 

 

وتُظهر اللقطات التي صورها أحد الشهود، الطائرة وهي تصطدم بجانب سيارة لكزس سيدان بيضاء بقوة تجعلها تتحرك للخلف وتبدأ في الاهتزاز، وقالت وكالة الطيران الفيدرالية، التي تجري تحقيقا في عطل المحرك، إنه لم تقع إصابات لأي شخص متورط في الحادث.

لحظة اصطدام سيارة بطائرة صغيرة بعد هبوطها اضطرارياً على طريق سريع بكاليفورنيا.
 

وقال "ريدسون"، إن الطائرة ذات الأربعة مقاعد كانت قادرة على الارتفاع حوالي 500 قدم قبل أن تبدأ في الهبوط باتجاه الطريق، وقرر الطيار استخدام الطريق كمدرج مؤقت للهبوط بالطائرة ذات المحرك الواحد. 

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وأبلغ قائد الطائرة، وهي من طراز Mooney M20E ، مسجلة لدى أحد سكان سان فرانسيسكو، عن فقدان قوة المحرك بعد إقلاعها من مطار ليفرمور المحلي وتم إغلاق حركة المرور على الطريق السريع 580، كما تم إخطار المجلس الوطني لسلامة النقل بحادث التحطم وسوف يفصل الطائرة في مطار ليفرمور المحلي لمعرفة سبب فشله.


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