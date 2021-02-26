استمرار أعمال البحث عن ضحايا لنش بورسعيد لليوم العاشر على التوالي.. لايف

بورسعيد - محمد عزام

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، صباح اليوم الجمعة، بثاً مباشراً، من أمام شاطئ البحر الأبيض المتوسط بنطاق محافظة بورسعيد، للوقوف علب آخر ما وصلت إليه عمليات البحث عن ضحايا لنش بورسعيد الغارق.

وواصلت الأجهزة والجهات المعنية، جهودها، للبحث عن ضحايا "اللنش" الغارق بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل محافظة بورسعيد وعلى متنه 5 أشخاص، وذلك لليوم التاسع على التوالي.

وخرج "لنش إبراهيم رجب"، مساء الثلاثاء الماضي، لأداء إحدى الخدمات التابعة لشركة خدمات بحرية، وذلك بتوصيل طرد قطع غيار إلى سفينة حاويات بغاطس البحر المتوسط، وعليه شخصان من التوكيل الملاحي وهما: "محمود السيد، وماهر جابر"، و2 من البحارة وهما: "صلاح، ومحمد الخنيني"، وسائق اللنش ويدعى "رجب صبح"، إلا أن اللنش انقلب بهم وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونجحت جهود فرق الإنقاذ في انتشال جثة محمد السيد محمود الخنيني، 37 عامًا، ووضعه بمشرحة مستشفى السلام بورسعيد تحت تصرف النيابة العامة، قبل أن يُعثر على جثة "ماهر جابر خله عبيد"، 47 عاما على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة، ومازالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على جثث الـ3 الآخرين.

ودشن مواطنون ببورسعيد، " هاشتاج ": أنقذوا ضحايا غرق لنش بورسعيد، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للمطالبة بمزيد من الجهود للبحث عن باقي الضحايا.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أن القوات البحرية وسعت دائرة البحث عن باقي ضحايا الحادث في المنطقة الممتدة من شرق منطقة بالوظة حتى العريش، والتعامل مع حسابات التيارات المائية التي قد تكون دفعت بباقي جثامين الشهداء.

ودفعت وزارة البترول بالقاطرة "أحمد فاضل" للمشاركة في أعمال البحث الجارية عن جثامين الضحايا وجرى إنزال وحدة غطس يجرى التحكم بها عن بعد، كما وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بخروج فرقتين إنقاذ والقاطرة "مصاحب 4" للبحث عن الجثامين.