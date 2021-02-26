اليوم السابع
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استقبال 52926 طلب تصالح مخالفات بناء فى دمياط حتى الآن

الجمعة، 26 فبراير 2021 11:47 ص
استقبال 52926 طلب تصالح مخالفات بناء فى دمياط حتى الآن طلبات التصالح - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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واصلت المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بدمياط استقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء.

وكشفت آخر الإحصائيات للمراكز التكنولوجيا عن استقبال 52926 طلب تصالح وسدد 52693 مواطنا جدية التصالح بقيمة 328.2 مليون جنيه، بنسبة 99.6% من إجمالي الطلبات المقدمة.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد تابعت مع لجنة ملف التصالح فى مخالفات البناء والمشكلة بقرار المحافظ رقم 619 لسنة 2020 واللجان الفنية البالغ عددها خمس لجان والأمانات الفنية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و مديرى الإدارات المعنية بالديوان العام اخر موقف للطلبات المقدمة والتى تم بحثها.

 

 

 


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