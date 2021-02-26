استقبال 52926 طلب تصالح مخالفات بناء فى دمياط حتى الآن

دمياط معتز الشربينى

واصلت المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بدمياط استقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء.

وكشفت آخر الإحصائيات للمراكز التكنولوجيا عن استقبال 52926 طلب تصالح وسدد 52693 مواطنا جدية التصالح بقيمة 328.2 مليون جنيه، بنسبة 99.6% من إجمالي الطلبات المقدمة.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد تابعت مع لجنة ملف التصالح فى مخالفات البناء والمشكلة بقرار المحافظ رقم 619 لسنة 2020 واللجان الفنية البالغ عددها خمس لجان والأمانات الفنية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و مديرى الإدارات المعنية بالديوان العام اخر موقف للطلبات المقدمة والتى تم بحثها.